POL-KN: (Geisingen/ Lkr. Tuttlingen) Auffahrunfall auf dem Parkplatz "Wartenberg"

Zwei beschädigte Sattelzüge sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, auf dem Parkplatz "Wartenberg" entlang der Bundesstraße 31 ereignet hat. Ein 64-Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges fuhr auf den Parkplatz "Wartenberg", um seine Ruhepause durchzuführen. Hierbei rutschte der Mann vom Bremspedal, betätigte unbeabsichtigt das Gaspedal und prallte mit einem geparkten Sattelzug der Marke Volvo eines 56-Jährigen zusammen. An der Sattelmaschine der Marke Iveco des 64-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro und am Sattelauflieger der Marke Lohr des 56 Jahre alten Fahrers in Höhe von zirka 4.000 Euro.

