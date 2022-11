Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf der Hauptstraße

Trossingen (ots)

Am späten Dienstagnachmittag ist es, im Zeitraum zwischen 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr, auf der Hauptstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, einfach davonfuhr. Eine 50-jährige Frau hatte einen schwarzen Skoda Fabia rechtsseitig in einer Parkbucht auf Höhe der Volksbank geparkt. Als die Autofahrerin zu ihren Wagen zurückkehrte, war der linke Außenspiegel beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell