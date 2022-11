POL-KN: (Rottweil) Roller entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots) - Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Dienstagabend an einem Mehrfamilienhaus in der Ruckgaberstraße gekommen. Anwohner meldeten einen ausgelösten Brandmelder sowie wahrnehmbaren Rauch aus einer Wohnung des Hauses. Die mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften anrückende Feuerwehr verschaffte sich Zugang in die Wohnung und stellte dort eine Pfanne ...

mehr