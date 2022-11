Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Vergessenes Essen auf dem Herd führt zu Feuerwehreinsatz

Rottweil (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Dienstagabend an einem Mehrfamilienhaus in der Ruckgaberstraße gekommen. Anwohner meldeten einen ausgelösten Brandmelder sowie wahrnehmbaren Rauch aus einer Wohnung des Hauses. Die mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften anrückende Feuerwehr verschaffte sich Zugang in die Wohnung und stellte dort eine Pfanne mit angebranntem Essen auf dem Herd fest. Offensichtlich hatte der 52-jährige Bewohner die Pfanne auf dem eingeschalteten Herd beim Verlassen der Wohnung vergessen. Nach dem Entfernen der Pfanne und dem Durchlüften der Wohnung konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Zu einem Brand war es nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell