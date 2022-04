Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsüberwachung über die Feiertage-PK Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld(hei) - Auf unterschiedlichen Wegen wurde dem PK Alfeld mitgeteilt, dass Verkehrsteilnehmer die neue Umleitung sowie die Geschwindigkeitsbegrenzungen im Ortskern von Coppengrave nicht beachten würden. Aus diesem Grund wurden am Sonntag, den 17.04.2022, und Montag, den 18.04.2022, Geschwindigkeitsmessungen in dem oben genannten Bereich durchgeführt. Insgesamt wurden 10 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der Spitzenreiter fuhr dabei 94 km/h und war somit 44 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Neben den Kontrollen in Coppengrave wurden weitere Geschwindigkeitsmessungen in den Ortsdurchfahrten Limmer und Wispenstein durchgeführt. Insgesamt wurden hierbei weitere 22 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt und entsprechend geahndet. Ein Fahrzeugführer in Wispenstein wurde mit einer Geschwindigkeit von vorwerfbaren 82 km/h gemessen. Ihn, sowie den Fahrzeugführer in Coppengrave erwarten nun jeweils zwei Punkte im Fahreignungsregister, sowie ein Fahrverbot und empfindliche Bußgelder.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell