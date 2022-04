Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Adensen Bundesstraße 3 - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (OT Adensen) (cm) Am 17.04.2022 gegen 17:00 Uhr befuhr eine 26-jährige PKW Fahrerin aus Holzminden die Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung Alfeld. Auf Höhe der Ortschaft Adensen kam der 26-jährigen ein bislang unbekannter Personenkraftwagen entgegen, welcher mehrere auf dem Richtungsfahrstreifen Pattensen fahrende Fahrzeuge überholte. Bei dem Überholmanöver befuhr der unbekannte Fahrer die Richtungsfahrbahn Alfeld. Um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern wich die 26-jährige in den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen aus. Es kam zu Sachschäden an einem Verkehrsleitpfosten und dem Fahrzeug der Unfallbeteiligten. Der überholende PKW, bei welchem es sich mutmaßlich um einen grünen Audi handelt, setzte die Fahrt in Richtung Pattensen fort.

Die Polizei aus Sarstedt sucht Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten überholenden Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05066 9850 entgegengenommen

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell