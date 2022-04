Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Sachbeschädigung an einem Feldkreuz

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum / Borsum (jan). In der Zeit zwischen Freitag, den 15.04.2022, 18:30 Uhr und Samstag den 16.04.2022, 11:15 Uhr wurde zwischen Borsum und Harsum in der Verlängerung "Am Neuen Teich" ein Feldkreuz durch Unbekannte beschädigt. Diese rissen mehrere Holzbestandteile des Kreuzes ab und beschmierten es mit weißer Farbe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 in Verbindung zu setzen.

