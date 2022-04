Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum der Ostertage

Hildesheim (ots)

(wie) Diebstahl eines Kleinkraftrades in Gronau - Zeugenaufruf In der Tatzeit von Dienstag, den 12.04.2022 gegen 08:00 Uhr bis Donnerstag, den 14.04.2022 gegen 16:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in der Straße Am Windmühlenberg in 31028 Gronau (Leine) ein weißes Kleinkraftrad der Marke "Baotian" von einem Privatgrundstück.

Brand eines Kleinkraftrades in Dötzum - Zeugenaufruf Am Donnerstag, den 14.04.2022 gegen 22:41 Uhr, wurde den Beamten des Polizeikommissariats Elze ein im Graben liegender, brennender Roller auf dem Feldweg zwischen Dötzum und Wallenstedt mitgeteilt. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Beamten mit eigenen Mitteln schnell gelöscht werden. Es gibt aktuell keine Hinweise auf den Eigentümer des Kleinkraftrades. Ebenso sind sowohl die Brandursache, als auch der Verursacher des Brandes bislang unbekannt.

Verkehrsunfallflucht in Eime - Zeugenaufruf Am 13.04.2022 fuhr ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 14:00 Uhr auf einer Hofeinfahrt in der Straße Am Rosentor gegen einen gemauerten Torpfosten, wodurch dieser beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Versuchter Diebstahl von SB-Automat in Gronau - Zeugenaufruf In der Tatzeit von Freitag, den 15.04.2022 gegen 08:30 Uhr bis Samstag, den 16.04.2022 gegen 15:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam einen SB-Automaten für Snacks und Fahrzeugzubehör von der Wand der SB-Waschanlage in der Straße Im Meerfeld zu entwenden. Den Tätern gelang es lediglich die Halterung des Automaten zu entfernen.

Sachbeschädigungen an Straßenlaterne und Steinplatte - Zeugenaufruf In der Tatzeit von Samstag, den 16.04.2022 gegen 20:00 Uhr bis Sonntag, den 17.04.2022 gegen 06:45 Uhr kam es in der Dorfstraße in 31028 Gronau (Leine) OT Betheln zu Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Glasabdeckung des Lampenschirms einer Straßenlaterne. Des Weiteren wurde durch bislang unbekannte Täter eine Steinplatte mit Namensgravur von einer Grundstücksmauer entfernt, wodurch die Platte zerbrach.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu einem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Betrug in drei Fällen - Täter gaben sich als falscher Polizeibeamter und Microsoft Mitarbeiter aus Es wurden in der Vergangenheit nicht nur Schockanrufe oder Anrufe von falschen Polizeibeamten und Enkeltrickbetrügern getätigt, sondern auch von Tätern, die sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgaben. Letztere kontaktierten den Geschädigten aus Elze am 14.04.2022 fernmündlich und gaben an, dass sein Computer gehackt worden sei. Schließlich verschafften sie sich selbst Zugang zum Computer, gelangten so an sensible Daten und hatten uneingeschränkten Zugriff auf den Rechner. Der Geschädigte teilte dem "Microsoft Mitarbeiter" Bankkartendaten mit und gab nach Aufforderung TAN-Nummern des Kreditinstitutes an, wodurch mehrere Transaktionen von seinem Bankkonto getätigt wurden. Es entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von 5.275,94 Euro.

Einen weiteren Anruf erhielt ein Geschädigter aus Salzhemmendorf am 16.04.2022. Die angebliche Microsoft Mitarbeiterin teilte dem Mann mit, dass es auf seinem Computer eine Sicherheitslücke geben würde, die behoben werden müsste. Durch eine installierte App sowohl auf dem Computer als auch auf dem Smartphone, sowie die Herausgabe von Bankkartendaten und einer TAN-Nummer des Kreditinstitutes, konnte eine Überweisung von dem Konto des Geschädigten getätigt werden. Es entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von 810,00 Euro.

Eine Geschädigte aus Banteln wurde am 15.04.2022 fernmündlich von einem Täter kontaktiert, der sich als Polizeibeamter der Polizeistation Gronau ausgab. Glücklicherweise ist kein finanzieller Schaden entstanden.

Die Polizei bittet darum, keine sensiblen Daten fernmündlich preiszugeben. Keine seriöse Institution fordert jemals per Telefonanruf Daten an. Beenden Sie derartige Telefongespräche so schnell wie möglich und installieren Sie keine Fremdsoftware auf ihren digitalen Geräten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell