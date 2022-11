Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto im Gegenverkehr gestreift

Polizei sucht Zeugen (15.11.2022)

Bräunlingen (ots)

Am Dienstagabend ist es gegen 20.30 Uhr auf der Kreisstraße 5740 zwischen Bräunlingen und Donaueschingen zu einer Unfallflucht mit rund 5.000 Euro Schaden gekommen. Ein unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters fuhr in Richtung Bräunlingen und kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er einen entgegenkommenden 3-er BMW eines 20-Jährigen streifte. Obwohl am BMW ein erheblicher Sachschaden entstand und auch der Transporter durch den Zusammenstoß nicht unerhebliche Beschädigungen im linken Frontbereich davontrug, fuhr dessen Fahrer ohne anzuhalten weiter. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 0771 83783-0, zu melden.

