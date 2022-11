Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach E-Scooterdiebstahl

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Marienplatz; Tatzeit: 06.11.2022, zwischen 20:00 Uhr und 22:45 Uhr;

Zwei E-Scooter entwendet haben Unbekannte am Sonntag auf dem Marienplatz in Ahaus. Die Geschädigten haben die Roller gegen 20.00 Uhr in unmittelbarer Nähe zu einem Kino verschlossen abgestellt. Gegen 22.45 Uhr bemerkten die Eigentümer den Diebstahl. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell