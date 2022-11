POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Hauptstraße; Tatzeit: 03.11.2022, 23.00 Uhr bis 04.11.2022, 11.00 Uhr; In der Nacht zum Freitag versuchten Unbekannte gewaltsam in einen Kiosk an der Hauptstraße einzudringen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar ...

mehr