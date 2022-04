Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogeneinfluss in geparktes Auto gefahren

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Nachdem ein Hagener am Sonntag (03.04.2022) gegen 21.45 Uhr auf der Iserlohner Straße mit seinem Mercedes in einen geparkten Kia fuhr, stellte sich heraus, dass der Mann sein Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln lenkte. Der 28-Jährige gab bei der Polizei an, dass ein entgegenkommendes Fahrzeug die Fahrbahn verengte hatte. Er habe ausweichen wollen und dann dabei den Kia touchiert. Die Beamten bemerkten im Gespräch mit dem Hagener, dass er verlangsamt sprach und glasige Augen hatte. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte an, dass er Cannabis und Amphetamine zu sich genommen haben muss. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Autos waren stark verkratzt und deformiert - der Kia auf der linken Seite, der Mercedes des 28-Jährigen auf der rechten Fahrzeugseite. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

