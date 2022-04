Polizei Hagen

POL-HA: Mann durch Schneeball am Auge verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Samstagabend (02.04.2022) warfen vier Jungen (12, 13, 13 sowie 14 Jahre alt) am Graf-von-Galen-Ring Schneebälle auf die Fahrbahn. Ein 41-Jähriger war zeitgleich mit seinem Vater im Auto unterwegs. Er entschied sich die Gruppe zu ermahnen. Er befand sich auf dem Beifahrersitz, öffnete das Fenster und sprach sie an. Einer der Jungen formte daraufhin einen Schneeball, bewarf den Hagener und traf ihn im Gesicht. Dabei verletzte sich der Mann am Auge. Er vermutete, dass sich in einem der Schneebälle vermutlich ein kleiner Stein befand. Der 41-Jährige kam zur Behandlung des Auges mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Polizisten trafen die vier Jungen an und brachten sie zunächst zur Wache. Die beiden 13-Jährigen gaben an, den Mann jeweils mit einem Schneeball beworfen zu haben. Die Gruppe wurden später an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

