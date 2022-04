Polizei Hagen

POL-HA: Neuen Freund der Ex-Partnerin bei häuslicher Gewalt geschlagen

Hagen-Haspe (ots)

Freitagabend (01.04.2022) verletzte ein 42-Jähriger seine Ex-Partnerin sowie deren neuen Lebensgefährten bei einer häuslichen Gewalt in Haspe. Bei Eintreffen der Polizei schilderte die Hagenerin, dass der 42-Jährige an ihrer Tür geklingelt hatte. Als er ihren neuen Freund schlafend auf der Couch sah, habe er ihr eine Ohrfeige gegeben und sie geschubst. Anschließend schlug er dem Lebensgefährten mehrfach mit der Faust in das Gesicht und verwüstet die Wohnung. Als er diese verließ, habe er ihn noch mit den Worten "Ich werde dich umbringen!" bedroht. Der neue Freund der Hagenerin hatte Verletzungen im Gesicht - ein Auge war stark angeschwollen und er hatte einen Cut am linken Auge. Sowohl er als auch die Hagenerin lehnten jedoch eine Untersuchung durch Rettungskräfte ab. Die Polizei fertigten mehrere Strafanzeigen gegen den 42-Jährigen. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

