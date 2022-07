Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Baucontainer

Mainz-Laubenheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (11.07.-12.07.2022) wurde auf einer Baustelle im Stadtteil Laubenheim ein Baucontainer aufgebrochen. Die Baustelle, sowie die Baucontainer in der Parkstraße waren mit Schlössern und Ketten gesichert, die von den bislang unbekannten Tätern aufgebrochen wurden. Aus dem Baucontainer wurden insgesamt sieben Baumaschinen, vornehmlich der Marke Bosch gestohlen. Von einer Funkstreife des Mainzer Altstadtreviers konnten am Tatort mehrere Spuren gesichert werden, die sich nun in der Auswertung befinden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

