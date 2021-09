Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - 22-jährige wird von Auto angefahren und verletzt, Polizei sucht verantwortlichen Mercedesfahrer

Husum (ots)

Am frühen Samstagmorgen (28.08.21), um 02.40 Uhr, ging eine 22-jährige Husumerin in der Schulstraße aus Richtung Asmussenstraße in Richtung Herzog- Adolf-Straße. An der Kreuzung Norderstraße/Schulstraße/Herzog-Adolf-Straße beabsichtigte die junge Frau deshalb, die Norderstraße zu überqueren. Ein Mercedesfahrer stand mit seinem schwarzen Mercedes in der Norderstraße am rechten Fahrbahnrand (Einbahnstraße) in Fahrtrichtung Marktplatz. Während die 22-Jährige die Fahrbahn überquerte, fuhr der Mercedes an und touchierte die Fußgängerin leicht. Diese stürzte daraufhin und verletzte sich an der linken Hand und an der Hüfte. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Mercedesfahrer in Richtung Marktplatz davon, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Bei dem Mercedes handelte es sich vermutlich um einen älteren, schwarzen Kombi mit dem Kennzeichenfragment NF-S ???. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: -männlich -breiter gebaut -kurzer, dunkler Bart -helles T-Shirt

Zum Zeitpunkt des Unfalls saß offensichtlich nur der Fahrer in dem Mercedes

Das Polizeirevier in Husum hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den verantwortlichen Mercedesfahrer, Hinweisgeber und weitere Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300. Vielen Dank!

