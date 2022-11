Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Hochfeldstraße; Unfallzeit: 05.11.2022,, 23.30 Uhr;

Der Fahrer eines Mountainbikes ist am Samstag in Bocholt gegen ein parkendes Auto geprallt. Ein Zeuge hatte gegen 23.30 Uhr auf der Hochfeldstraße einen Knall gehört. Als er nachschaute, sah er den Radfahrer vor einem Auto liegen. Er habe sich entfernt, noch ehe der Zeuge zu ihm gehen konnte. Der Mann sei circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß gewesen. Ob er sich verletzt hat, ist nicht bekannt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

