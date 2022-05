Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Rollerdiebe auf frischer Tat ertappt.

Lippe (ots)

Gegen 2:30 Uhr am heutigen Morgen (06.05.2022) bemerkten Anwohner im Bollweg zwei Personen, die sich augenscheinlich an einem Motorroller zu schaffen machten, und riefen die Polizei. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte gemeinsam mit einem Diensthund zwei tatverdächtige Jugendliche in der Friedrich-Ebert-Straße stellen und festnehmen. Es handelt sich um zwei Detmolder im Alter von 15 und 17 Jahren. Die Erziehungsberechtigten wurden benachrichtigt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

