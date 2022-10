Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Fahrradfahrer bei Überholmanöver von PKW touchiert, Zeugenaufruf

Mehren (ots)

Am Donnerstag, den 27.10.2022 kam es am späten Nachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 17-Jährigen E-Bikefahrer. Ein schwarzes Schrägheckfahrzeug führte dabei Ausgangs einer leichten Linkskurve auf der K42 kurz vor Ortseingang Mehren ein Überholmanöver durch. Hierbei scherte der Unbekannte Fahrzeugführer derart früh wieder ein, dass er den Fahrradfahrer mit seinem PKW am Vorderrad touchierte. Der Fahrradfahrer, ausgerüstet mit Fahrradhelm und Warnweste, stürzte in Folge der Berührung und verletzte sich glücklicherweise nur leicht am Bein. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Altenkirchen unter der Tel.-Nummer: 02681/946-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell