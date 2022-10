Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tierrettung - Schaf aus Notlage befreit

Vettelschoß (ots)

Am Morgen des 27.10.2022 erhielt die Polizei Linz Kenntnis von einem Schaf, dass sich abseits der Weide in einer Dornenhecke verfangen hatte. Das Tier befand sich laut Meldung bereits seit mehreren Stunden in der Notlage. Da der Tierhalter zunächst nicht erreicht werden konnte, schritten die eingesetzten Beamten der Polizei Linz zur Tat und befreiten das unverletzte Tier aus der misslichen Lage.

