POL-PDWIL: Mehrere Unfallfluchten und Unfälle mit Personenschäden beschäftigten die Beamten der Polizeiinspektion Daun am 22.07.2022

Dienstgebiet Polizeiinspektion Daun (ots)

Am 22.07.2022 wurde im Rahmen der Bestreifung des Stadtgebiets von Daun festgestellt, dass durch einen bisher unbekannten Täter vermutlich beim Rangieren das aufgestellte Verkehrszeichen am Kreisverkehr "Behördenzentrum" von der Berliner Straße aus kommend beschädigt wurde. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Am 22.07.2022 gegen 11:24 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Verursacher mit seinem Personenkraftwagen den Parkplatz der VGV in Daun in der Loepoldstraße. Hier stellte er seinen PKW ab, sicherte diesen aber nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen. Der PKW setzte sich in Bewegung und stieß gegen den Pfosten eines Zauns, sowie eine dort befindliche Schranke. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Am 22.07.2022 gegen 17:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Täter mit seinem Lastkraftwagen den Birkenweg in der Ortslage von Oberehe-Stroheich. Hier beschädigte er beim Rückwärtsfahren einen dort aufgestellten Zaun. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, obwohl der Geschädigte noch versuchte den LKW-Fahrer auf den Schaden aufmerksam zu machen. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Am 22.07.2022 gegen 16:05 Uhr befuhr eine 53-jährige Unfallverursacherin aus dem Bereich der VG Daun mit ihrem Fahrzeug die Mehrener Straße in Daun. Hier fuhr sie sodann auf den Parkplatz des ALDI-Marktes, wo sie mit dem Einkaufswagen eines 75-jährigen Mannes ebenfalls aus dem Bereich der VG Daun kollidierte. Es kam zu Schäden an dem Fahrzeug der 53-Jährigen. Da die beiden Beteiligten sich völlig widersprechende Angaben zum genauen Unfallhergang machten, dürfen Zeugen des Vorfalls gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.

Im Zeitraum 21.07.2022 bis 22.07.2022 beschädigte ein bisher unbekannter Unfallverursacher beim Befahren der Straße "Kupferberg" in Salm einen dort neben einem unbefestigten Feldweg aufgestellten Stromkasten. Im Anschluss entfernte der Unfallverursacher sich, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

