Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht gegen Mittag

Schüller (ots)

In Schüller kam es am Samstag, 23.07.2022 gegen 11.30 Uhr, zu einer Unfallflucht. Ein dunkler PKW, vermutlich AUDI Q5 oder ähnlich, fuhr von Jünkerath kommend in Richtung Schüller ein und überfuhr die dortige Fahrbahnverengung. Es kam zum Sachschaden für die Allgemeinheit. Der PKW des Flüchtigen wurden ebenfalls massiv an der Fahrzeugfront beschädigt. Es konnten Fahrzeugteile an der Unfallstelle aufgefunden werden.

Der Fahrzeugführer verließ die Unfallstelle in Richtung Schüller/Stadtkyll ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen haben das flüchtenden Fahrzeug beobachtet.

Weitere Zeugen, welche Angaben zum Unfallfahrzeug oder zum Flüchtigen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen.

