POL-PDWIL: Person wird nach mehreren Straftaten in Gewahrsam genommen.

Speicher (ots)

Am gestrigen Freitagabend wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 22:35 Uhr über Notruf darüber informiert, dass ein Mann im Bereich des Marktplatzes in Speicher in einer Gaststätte randalieren soll. Der 36-Jährige Mann konnte durch zwei entsandte Streifenwagenbesatzungen in der Folge vor der Gaststätte angetroffen werden. In der Zwischenzeit hatte der Mann einen Stuhl beschädigt und zeigte sich stark uneinsichtig und aggressiv. Er stand augenscheinlich merklich unter dem Einfluss von Alkohol/ Betäubungsmitteln. Während der Sachverhaltsaufnahme teilten mehrere Zeugen den eingesetzten Polizeibeamten mit, dass dieser kurz zuvor mit einem PKW gefahren wäre. In besagtem PKW konnte ein verbotener Schlagring aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem Mann, der seine Identitätsfeststellung zunächst verweigerte, konnten zudem geringe Mengen Cannabis festgestellt werden. Er musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. In diesem Rahmen beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizeibeamten massiv. Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung, Bedrohung und Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet. Zur Feststellung der Verkehrstüchtigkeit wurde nach Anordnung eine Blutprobe entnommen.

