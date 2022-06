Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: "PEDELEC.....mit Rückenwind, aber sicher!" - Pedelec-Beschulung bei der Polizei Osthessen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Die warmen Temperaturen ziehen Jung und Alt wieder nach draußen auf ihre Räder. Besonders das Fahren mit dem Pedelec erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Doch wie reagiere ich in Gefahrensituationen richtig? Was sollte ich über mein motorisiertes Zweirad wissen? Damit der Spaß auf dem Pedelec nicht zum Verhängnis wird, geht das Polizeipräsidium Osthessen nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, mit dem Pedelec-Fahrsicherheitstraining in die zweite Runde.

Exklusives Pedelec-Training bei der Polizei? Zahlreiche Interessenten nutzten diese Möglichkeit im vergangenen Jahr, um die Grenzen ihres Zweirades unter Anleitung von Expertinnen und Experten zu testen. Die Nachfrage war groß, die Begeisterung noch größer. Deshalb heißt es am Mittwoch, dem 15. Juni 2022, ab 10 Uhr wieder: "PEDELEC.....mit Rückenwind, aber sicher!" Zweirad-Fans ab 50 Jahren können während der zweistündigen Schulung auf dem Verkehrsübungsplatz des Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Bebra ihr Können testen. On top erhalten sie zahlreiche hilfreiche Tipps und Tricks zu verschiedensten Verkehrs- und Gefahrensituationen von den Experten des Regionalen Verkehrsdienstes Bad Hersfeld.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Schnell sein lohnt sich also! Interessierte können sich bis zum Sonntag, 12. Juni, bitte unter Angabe von Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse unter jvs.ppoh@polizei.hessen.de anmelden.

Mitzubringen sind das eigene Pedelec, ein Helm und witterungsangepasste Kleidung.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

- Was? Kostenlose Pedelec-Training - Wann? Mittwoch (15.06.), ab 10 Uhr - Wo? Verkehrsübungsplatz des Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Fröbelweg 1, 36179 Bebra - Anmeldungen? bis Sonntag, 12. Juni, unter jvs.ppoh@polizei.hessen.de

Regionaler Verkehrsdient Bad Hersfeld

