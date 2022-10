POL-PDNR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagabend befuhr ein 26-jähriger Mann aus Ockenfels mit seinem Pkw die L 251 aus Richtung Linz in Fahrtrichtung St. Katharinen-Kaimig. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Es entstand Sachschaden, der Fahrer blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei ...

