POL-PDNR: Betäubungsmittel sichergestellt

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagvormittag richtete die Polizeiinspektion in Linz mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Koblenz eine Kontrollstelle an der B 42 in Linz ein. Bei der Kontrolle wurden insgesamt 12 Gurt- und Handyverstöße geahndet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der ...

