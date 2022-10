POL-PDNR: Handy- und Gurtverstöße geahndet

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagmorgen ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B 42, an der Ampelanlage Am Sändchen. Nachdem zwei Pkw an der Ampelanlage angehalten hatten, übersah dies eine herannahende 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Sinzig und fuhr auf den hinteren Pkw auf, der dann noch auf den vorderen Pkw geschoben wurde. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen leicht verletzt. An den Pkw entstand erheblicher ...

