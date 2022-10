POL-PDNR: Diebstahl von 2 Raummetern Brennholz

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagnachmittag begegneten sich zwei Pkw auf der Asbacher Straße in Linz und es kam zur Berührung beider Außenspiegel. Ohne anzuhalten fuhr ein beteiligter Pkw Mercedes, besetzt mit einem augenscheinlich älteren Mann und einer Frau, einfach weiter. Die Polizeiinspektion in Linz hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei ...

