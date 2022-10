POL-PDNR: Gelddiebstahl aus Glückwunschkarte

Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagmittag fand ein 59-jähriger Mann aus Bergisch-Gladbach auf einer öffentlichen Toilette am Burgplatz eine Herrengeldbörse und meldete sich bei der Polizei in Linz. Die Beamten konnten den Eigentümer kontaktieren. Dieser gab an, dass eine EC-Karte und Bargeld aus dem Portemonnaie entwendet wurden. Laut Angaben des Geschädigten hatte er die Geldbörse letztmalig am Montag nach einem Imbissbesuch benutzt und sie dann wenig später vermisst. ...

