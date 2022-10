Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schülerpraktikantinnen bei der Polizei

Betzdorf (ots)

Unter dem Motto "Frauenpower pur" fanden sich in der ersten Ferienwoche der diesjährigen Herbstferien ausschließlich Schülerpraktikantinnen bei der PI Betzdorf ein. Drei von ihnen waren "Wiederholungstäterinnen" , da sie sich bereits beim "Girl`s day" über die Arbeit der Polizei informierten und so begeistert waren, dass sie mehr über diesen Beruf erfahren wollten.

Gespannt, gut gelaunt und motiviert nahmen die Praktikantinnen das abwechslungsreiche, informative und kurzweilig gestaltete Programm der betreuenden Beamtinnen und Beamten an. So konnten ihnen u.a. die vielfachen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche der Polizei vorgestellt werden. Abgerundet wurde das Programm durch eine Vorführung der Diensthundestaffel.

Am Ende des Praktikums konnten die Teilnehmerinnen mit vielen neuen Eindrücken und Informationen verabschiedet werden.

Save the Date:

Aufgrund weiterer Anfragen plant die Polizeiinspektion Betzdorf am Dienstag, 29.11.2022 in der Zeit von 17:00-19:00 Uhr die "gläserne Polizeiinspektion". An diesem Tag wird für Interessierte im Alter von 15 bis 30 Jahren der spannende und vielfältige Polizeiberuf in all seinen Facetten vorgestellt.

