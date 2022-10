Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Vermisster Mann aus Alken in Neuwied angetroffen

Neuwied (ots)

Neuwied - Gegen 11:00 Uhr wurde am 25.10.2022 hiesiger Polizei ein älterer verwirrter Mann gemeldet, der sich bereits seit 2 Stunden in einem Baumarkt aufhielt. Die Identität konnte durch die Beamten vor Ort nicht geklärt werden, weshalb der Herr mit zur Dienststelle verbracht wurde. Hier konnte ermittelt werden, dass der 82jährige Mann seit den Abendstunden des 24.10.2022 als vermisst gemeldet wurde. Er war mit dem PKW zu seiner Schwester in den Westerwald unterwegs, hier kam er jedoch nicht an. Verwandte konnten erreicht werden. Die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein des Herrn wurden zur Verhinderung weiterer Fahrten sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell