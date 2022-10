POL-PDNR: Mudersbach - Pkw verliert Vorderrad

Altenkirchen (ots) - Am 25.10.2022 gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße / Friedrich-Emmerich-Straße in Altenkirchen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad (125ccm). Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der PKW die Friedrich-Emmerich-Straße und wollte nach links in die Bahnhofstraße einfahren. Dabei wurde ein Leichtkraftrad, besetzt mit Sozius, übersehen, welches die ...

