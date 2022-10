POL-PDNR: Versuchter Bandendiebstahl aufgeflogen

Neuwied (ots) - Neuwied - Im Rahmen der Streife stellten die Beamten am 25.10.2022 gegen 06:20 Uhr einen Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft in der Neuwieder Innenstadt fest. Zeugen teilten mit, dass die Tat erst vor wenigen Minuten geschah. Im Zuge der Fahndung konnten die Tatverdächtigen ermittelt und festgenommen werden. Es handelt sich um zwei Kinder und einen 15 jährigen Jugendlichen. Bei der Durchsuchung konnte ...

