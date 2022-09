POL-PPKO: Feuerwehr und Polizei im Einsatz...Erstmeldung

Koblenz (ots) - In der Nacht von Samstag, 10.09.22 auf Sonntag, 11.09.22 wurde die Polizei Koblenz gegen 03:15 Uhr zu einer Ruhestörung in die Hohenzollernstraße in Koblenz gerufen. Vor Ort (auf der Straße) traf die Streifenbesatzung auf zwei stark alkoholisierte Frauen. Eine der beiden schrie unaufhörlich laut in ihr Handy, wodurch die Anwohner in der Nachtruhe gestört wurden. Im Verlaufe des Einsatzes wurde die ...

mehr