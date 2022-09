POL-PPKO: Neuer Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Koblenz

Koblenz (ots) - In der Nacht vom 07.09. auf den 08.09. wurde gegen 02:13 Uhr ein Mülltonnenbrand an einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Ufer" in Koblenz-Neuendorf gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei war dieser bereits gelöscht. Das rasche Eingreifen der Anwohner verhinderte, dass die Flammen auf das komplette Wohnhaus übergreifen konnten. Aufmerksam geworden sind sie, weil in einer Mülltonne ...

