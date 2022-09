Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Schwerer Unfall auf der Bundesstraße

Geeste (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es auf der B70 bei Geeste zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person war gegen 4.30 Uhr in einem Opel in Richtung Meppen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriert das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es frontal mit dem Lkw eines 39-Jährigen zusammenstieß. Der Opel geriet daraufhin in Vollbrand. Der/Die unbekannte Fahrzeugführer/in verstarb in dem Pkw, der vollständig ausbrannte. Die Ermittlungen der Polizei zur Klärung der Identität der verstorbenen Person dauern an. Der Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

