POL-EL: Sögel - Wand mit Farbe beschmiert

Lathen (ots) - In der Nacht zu Sonntag, zwischen 23 und 3 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in Lathen-Wahn an der Wahner Straße ein Gartenzaun auf einer Länge von etwa 1,8 Metern beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de ...

