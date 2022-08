POL-EL: Lathen - Zaun beschädigt

Sustrum (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag, in der Zeit von 15.00 bis 16.30 Uhr, an der Hauptstraße in Sustrum von einem dort abgestellten Trecker ein mitgeführtes Standrohr zur Wasserentnahme entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

mehr