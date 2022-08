POL-EL: Sustrum - Standrohr entwendet

Werlte (ots) - Am Dienstag gegen 14.20 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand an der Rastdorfer Straße in Werlte. Eine Fläche von etwa 80 Quadratmeter war in einem dortigen Waldstück aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr