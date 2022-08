POL-EL: Meppen - Täter machten keine Beute

Neuenhaus (ots) - Zwischen dem 23. und dem 30. August sind bislang unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus an der Prinzenstraße eingebrochen. Sie entwendeten eine Wasserpumpe sowie mehrere Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenhaus unter der Rufnummer 05941/989850 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

