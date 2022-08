Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Samstag gegen 16.30 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz direkt vor dem Haupteingang zu dem Lokal "Pier 99" am Vechtesee in Nordhorn. Ein roter Kleinwagen stieß beim Rangieren gegen einen dort abgestellten, schwarzen VW Touran. Zwei namentlich bislang unbekannte Zeuginnen sahen den Unfall und konnten sich das Kennzeichen merken. Diese beiden Zeuginnen, sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordhorn unter 05921-3090 in Verbindung zu setzen.

