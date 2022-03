Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mayen, Hausener Straße (ots)

Am Samstag, 19.03.2022 gegen 9:40 Uhr kam es in der Einfahrt zum HIT-Parkplatz in Mayen, Hausener Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der Unfallverursacher, vermutlich ein blauer PKW, hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Da der Parkplatz zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert war sucht die Polizei Mayen Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen PKW machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Mayen zu melden.

