POL-EL: Lingen - Eigentümer/in gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Montag gegen 14 Uhr kam es in der Ochtruper Straße in Bad Bentheim am dortigen Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall. Ein vermutlich weißer Transporter missachtete dabei die Vorfahrt einer Radfahrerin, die am Kreisverkehr die Ochtruper Straße überquerte. Sie kam zu Fall und verletzte sich leicht. Das weiße Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern. ...

