POL-EL: Bad Bentheim - Motorradfahrer schwer verletzt

Bad Bentheim (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Samstag in der Zeit von 11 bis 18:15 Uhr zwei Fahrräder. Die beiden schwarzen Pedelecs der Marke "Rabeneick" waren zur Tatzeit am Eingang des Schloßparks in Bad Bentheim an der Kreuzung Rheiner Straße/Bahnhofstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 melden. Rückfragen bitte an: ...

