POL-MS: 31-Jähriger an der Hüfferstraße schwer verletzt aufgefunden - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Münster ist in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag (18.4., 2:42 Uhr) an der Hüfferstraße schwer verletzt aufgefunden worden. Ein Zeuge hatte die Polizei informiert, nachdem er den Verletzten neben seinem Fahrrad liegend hilflos auf dem Gehweg vorfand. Bislang ist unklar, wobei sich der 31-Jährige die Blessuren im Gesicht und am Körper zugezogen hat. Die Polizei sucht daher dringend Zeugen, die den jungen Mann im Bereich Robert-Koch-Straße Ecke Hüfferstraße beobachtet haben und Hinweise geben können.

Hinweise an: 0251 275-0

