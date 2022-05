Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Diesel-Diebstahl aus Baumaschine

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (18.05.) rief ein Mitarbeiter eines Bauunternehmens gegen 06:00 Uhr die Polizei, nachdem er feststellen musste, dass circa 250 Liter Dieselkraftstoff aus einer Baumaschine der Firma entwendet wurden.

Die Baumaschine befand sich auf einem umzäunten Baustellengelände in der Jakobstraße. Dort hatte sie der Mitarbeiter am Tag zuvor (17.05.) gegen 16:30 Uhr abgestellt. Am nächsten Morgen war der Tankdeckel des Fahrzeuges nicht mehr verschlossen und man konnte mehrere Ölflecken auf dem Boden erkennen.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen sowie Hausfriedensbruch auf und sucht nun nach Zeugen, die in diesem Tatzeitraum etwas Verdächtiges gesehen haben.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell