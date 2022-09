Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Eine Person bei Unfall verletzt

Emlichheim (ots)

Auf der Straße Haftenkamper Diek kam es am Mittwoch gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurden dabei verletzt. Der 55-jährige Fahrer eines Lkw war in Richtung Emlichheim unterwegs. Als er nach links in Richtung Siedlungsstraße abbog, übersah dies eine hinter ihm fahrende 52-Jährige und setzte mit ihrem BMW Mini zum Überholen an. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des Mini wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Lkw-Fahrer bleib unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro.

