Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Straßenverkehrsgefährdung mit Trunkenheit

57581 Katzwinkel, Knappenstr. (ots)

Am Mi., 26.10.2022, gegen 23:30 Uhr, fiel Anwohnern eine Sattelzugmaschine Mercedes-Benz auf, die an einer Bushaltestelle sehr auffällig rangiert wurde. Da die Zeugen dachten, der Fahrer hätte ein vermeintlich technisches Problem, begab sich ein Zeuge zum Fahrzeug. Der 37-jährige Fahrzeugführer reagierte nicht auf das Klopfen an der Fahrertür sondern setzte seinen LKW zurück. Als der Zeuge dann vor dem LKW herging um die Beifahrertür zu erreichen, fuhr der 37-Jährige plötzlich los. Der Zeuge musste zur Seite springen, um nicht vom LKW erfasst zu werden. Es ist davon auszugehen, dass der 37-Jährige den Zeugen nicht wahrgenommen hatte. Anschließend ging der 37-Jährige in ein Wohnhaus. Dort konnten ihn die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Betzdorf antreffen. Der 37-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest ergab 1,72 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell