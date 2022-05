Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Motorradfahrer auf Kreisstraße gestürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.05.2022, kurz vor 14.00 Uhr, befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Motorrad die Kreisstraße 6352 von Schlechtbach kommend in Richtung Kürnberg, als er vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Motorradfahrer wurde wohl nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad schlitterte noch etwa 45 Meter über die Fahrbahn bis es zum Liegen kam. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

