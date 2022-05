Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Neuenburg: Fahrzeug überschlägt sich auf der Autobahn A 5

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.05.2022, gegen 00.30 Uhr, überschlug sich auf der Autobahn A 5 ein Pkw. Eine 36-jährige Frau befuhr die die Autobahn in Fahrtrichtung Weil am Rhein, als sie kurz vor der Tank- und Rastanlage Bad Bellingen, aus hier nicht bekannten Gründen, nach links von der Fahrbahn abkam. Sie tuschierte die Mittelschutzplanke, übersteuerte nach rechts, was dazu führte, dass sich ihr Pkw wohl querstellte, sich um die Längsachse überschlug und an einer Böschung auf der rechten Seite zum Liegen kam. Von den drei Fahrzeuginsassen wurde niemand verletzt. Zur Kontrolle brachte der Rettungsdienst ein sechs Monate altes Baby vorsorglich in die Kinderklinik. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Neuenburg war auch vor Ort und leistete technische Hilfe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell